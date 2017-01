Live op TVL: Limburg United-Willebroek

Ondanks het drama dat Thomas Buffel overkomt, komt Racing Genk morgen gewoon weer in actie. Net als STVV. Bij winst thuis tegen Oostende kunnen de Kanaries het behoud bijna ruiken. Maar het kan ook Racing Genk helpen in de strijd om een ticket voor play-off 1. Genk mist wel Leon Bailey. Hij is bezig met een transfer naar Bayer Leverkusen. Doelman Marco Bizot is dan weer zes weken geblesseerd.