Kan Racing Genk komende zondag Anderlecht terugslaan in de strijd om een Play-Off 1-ticket? Na de magere acht op 21 in januari wil het team van John van den Brom de drie punten thuishouden. Half december verloor Genk nog op bezoek in het Astridpark. Twee maanden later wil Genk revanche. Genk kwam als één van de weinige eersteklassers niet aan de bak in de beker. En dat zal toch deugd gedaan hebben.