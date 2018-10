Ruim een half miljoen Limburgs trekken vandaag naar de stembus. U beslist wie er in uw gemeente burgemeester wordt en wie er in de oppositie belandt. Ook de samenstelling van het provinciebestuur ligt in uw handen. In kiesbureau 10 in Tongeren was er even paniek toen het brandalarm afging, het gebouw werd ontruimd maar het bleek loos alarm. In de rest van de provincie verloopt de stembusgang vlot. Al zagen we aan heel wat stembussen een pak nerveuze politici.