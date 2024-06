Voor de toekomst van onze provincie en de jonge Limburger moeten we tot één hogeschool en één universiteit in Limburg komen. Dat hebben de Limburgse lijsttrekkers Jo Brouns, van cd&v en Kris Verduyckt, van Vooruit, vanmiddag gezegd in ons mini-debat 'De Stoute Stelling'. Beiden zijn het ermee eens om, schouder aan schouder, als één front in Brussel met de vuist op de tafel te gaan kloppen. Het plan van UHasselt voor drie extra opleidingen moet in het Vlaams regeerakkoord staan. Maar dan moet N-VA wel mee willen werken, klinkt het. Alleen zo kunnen we op termijn tot een volwaardige universiteit komen, die we broodnodig hebben om het tekort aan huisartsen op te vangen en om voorbereid te zijn op de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. Voor cd&v en Vooruit is dit evident, nu de andere partijen nog overtuigen.