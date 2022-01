Limburg heeft recht op 42 professionele bacheloropleidingen. Dat is maar liefst een verdubbeling van het huidige aanbod. Volgens werkgeversorganisatie Voka kunnen we zo de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Een breder onderwijs houdt opgeleide mensen immers in onze provincie. Een aanvraag voor alvast zeven extra opleidingen voor Limburg werd door de bevoegde minister al geweigerd. Voka zegt nu de druk op te voeren, want het personeelstekort loopt uit de hand.