Lode Vereeck ook in beroep ontslagen

Bij een drukjacht op everzwijnen in Oudsbergen zijn deze voormiddag 21 dieren geschoten. De jacht vond plaats in de Duinengordel en op het militair domein. Het gebied werd de hele voormiddag hermetisch afgesloten voor alle publiek. Ruim 150 jagers namen deel aan de drukjacht. Deze drukjachten worden georganiseerd om de everzwijnenpopulatie in te perken, want de dieren zorgen voor overlast. De populatie in Oudsbergen was te groot geworden, waardoor de schade aan natuur en landbouw maar ook het risico op verkeersongevallen te groot werd. De komende weken zijn er nog vier drukjachten in natuurgebieden van de Vlaamse Overheid gepland.