Logische kwalificatie Racing Genk in Europa

Het is een historische dag in de clubgeschiedenis van Racing Genk. De ploeg zal voor de eerste keer in de kwartfinales van de Europa League spelen. De Limburgers nemen het op tegen het Spaanse Celta De Vigo. Genk speelt op 13 april eerst uit. Op donderdag 20 april, volgt de terugwedstrijd in de Luminus Arena..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }