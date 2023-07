Lokale kunststukken in de kijker door project: Vlaamse meesters

Het batterijenfestival AFF in Genk is aan zijn tiende editie toe. Voor deze gelegenheid wil de organisatie samen met Bebat dit jaar voor een absoluut record gaan. In plaats van 3 batterijen als toegangsgeld te vragen willen ze iedereen oproepen om zo veel mogelijk lege batterijen mee te nemen naar het festival. De organisatie van het Absolutely Free Festival in Genk vindt het belangrijk dat muziekbeleving voor iedereen bereikbaar en dus ook betaalbaar is. Het festival dat bekend staat onder de naam 'Het batterijenfestival" werkt samen met Bebat, de organisatie die instaat voor de inzameling van lege batterijen. Bij de eerst editie van het festival in 2012 werden de wenkbrauwen gefronst toen de bijzondere en vernieuwende toegangsformule gelanceerd werd. In ruil voor 3 lege batterijen was de entree gratis. Nu tien jaar later wil de organisatie nog een stap verder gaan. Zij willen gaan voor een absoluut record en vragen daarom iedereen om zoveel mogelijk lege batterijen mee te nemen. De voorbije jaren zamelden ze maar liefst 6.022, 28 kg aan batterijen in, goed voor 240.000 stuks. AFF gaat door op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus op C-Mine in Genk.