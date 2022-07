Lommel dit weekend weer het mekka van de motorcross. Wat kunnen Jago Geerts en Liam Everts?

door Jeroen Houben

Het motorcrosscircuit is neergestreken in Lommel voor de GP van België. En daarbij is het natuurlijk uitkijken naar de prestaties van Liam Everts en zeker Jago Geerts. Die laatste is leider in de tussenstand van de MX2 en wil dat graag zo houden. Everts wil zich dan weer vooral amuseren voor eigen publiek en dan kijken waar het schip strandt. De GP van Lommel is de zwaarste race op de kalender. En kent deze editie ook de nodige veranderingen.