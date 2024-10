Limburgers zijn dit najaar positiever over hun financiële gemoedstoestand dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit een onderzoek van Levensverzekeraar NN. Limburg scoort als provincie 62,9 procent, dat is beter dan het Belgisch gemiddelde. Opvallend in onze provincie is dat de Genkenaren zichzelf een hogere score geven dan de Hasselaren. Volgens Bart Veltjen van NN is dat te wijten aan het hoge aantal alleenstaanden in Hasselt.