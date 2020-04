Lommel krijgt uitstel van BAS in licentiedossier

Bijna drie vierde van de profclubs wil dat er nu meteen een punt wordt gezet achter het huidige seizoen. Vanmiddag kreeg de Pro League een open brief binnen van de clubs die de vraag stellen aan de Pro League. Zij hopen dat het gezond verstand zegeviert. Viroloog Marc Van Ranst gaf eerder al aan dat de hervatting van de voetbalcompetitie niet voor gauw is. En straks voetballen achter gesloten deuren is geen optie voor het merendeel van de profclubs. In de amateur- en provinciale reeksen is het al zover. Daar wordt de stekker er voor dit seizoen uitgetrokken. Dat geldt ook voor het jeugdvoetbal. De rangschikkingen zoals ze nu zijn, gelden als sportieve eindstand. Dat betekent meteen ook dat er in de amateurreeksen nergens een Limburgse kampioen is terug te vinden.Als het van de kleinere clubs afhangt, zit de competitie in 1A en 1B erop. Vanmiddag stuurden ze een open brief naar de Pro League met de vraag tot stopzetting. Ook Lommel en STVV zetten hun schouders onder het initiatief. Lees de volledige brief hier: