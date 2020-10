De BENE-league handbal wordt uitgesteld tot en met 15 november. Dat werd beslist door de Koninklijke Belgische Handbalbond, de Ligue Francophone de Handball, de Vlaamse Handbalvereniging en de Raad van Toezicht van de BENE-League nadat er code oranje werd afgekondigd voor indoor contactsporten. Ook de nationale en regionale competitie wordt stilgelegd. Die wordt in januari 2021 pas hervat. De BENE-League zal tot en met 15 november geen wedstrijden organiseren. Het ‘worstcase-scenario’ dat in augustus uitgewerkt werd en alludeerde op een start van de competitie in januari 2021, wordt nu realiteit. Concreet betekent dat: De enige zekerheid op BENE-Leagueniveau is dat er, conform de richtlijnen van de betrokken overheden, tot en met 15 november geen wedstrijden worden georganiseerd. De Raad van Toezicht gaat in overleg met de stakeholders om zo een overzicht te krijgen op de mogelijkheden op een mogelijke geplande doorstart in november. De nationale en regionale competities hervatten in januari 2021 Jeugdcompetities tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008) mogen blijven trainen en competitiewedstrijden spelen Jeugdcompetities tot en met 18 jaar hervatten van zodra de sport code geel krijgt De details van die competities worden de komende weken verder uitgewerkt. De Red Wolves zouden in de herfstvakantie een dubbele interland spelen. Op donderdag 5 november op verplaatsing in het Franse Chambéry, twee dagen later op 7 november in Hasselt tegen Servië. De Koninklijke Belgische Handbalbond heeft vandaag de EHF (Europese Handbalfederatie) in kennis gesteld over de genomen overheidsbeslissingen. De EHF heeft daar akte van genomen en laten weten dat ze momenteel de toestand van de deelnemende landen in kaart tracht te brengen.