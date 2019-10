Lommel overspoeld door vaten drugsafval

Onbekenden hebben op zes locaties in Lommel vaten met drugsafval gedumpt. Zowel in de Slinkerstraat ter hoogte van het kanaal, in de Vlieguitstraat en in Kolken zijn er jerrycans en vaten gevonden met chemische stoffen. De lokale politie is nog volop bezig met de vaststellingen. Vorige week vrijdag werd er in Bocholt nog een recordaantal van 436 vaten ontdekt in de Veldstraat in Bocholt. Het afgelopen jaar werden er in Limburg al meer dan 20 dumpingen van drugsafval geteld.