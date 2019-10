Lommel overspoeld met vaten drugsafval

- Voor de camera van TV Limburg reageert de eigenaar van de kippen- en varkensstallen in Borgloon emotioneel en ontgoocheld op de weigering van de Vlaamse regering om een vergunning toe te kennen aan zijn bedrijf. - Inwoners van Lummen hebben de hoogste levensverwachting in Limburg. In 34 Limburgse gemeenten hebben inwoners een gemiddelde levensverwachting hoger dan 82 jaar. Dat is hoger dan het Belgisch gemiddelde. Wie een goede job heeft of veel geld op zijn bankrekening, heeft meer kans om oud te worden. - Het stadsbestuur van Hasselt reageert verbaasd op de opening van een cannabiswinkel in de omgeving van een school in het stadscentrum.- Nog in Hasselt wordt de verkeerssituatie in Kuringen grondig gewijzigd en wordt begin volgend jaar werk gemaakt van een autoluwe binnenstad.- En vervangen bacteriën straks de batterij in onze gsm? Aan de Universiteit Hasselt loopt daarover een spraakmakend onderzoek.