Lommel pakt leegstand aan met website

De stad Lommel heeft in een handelsconvenant gedefinieerd wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van 3 grootschalige projectgebieden in Lommel. “Het gaat om projectzone De Kroon (Adelberg West), Buitensingel en Binnensingel. Die zones zullen als één project ontwikkeld worden, met respect voor de eigenheid en de regelgeving van elk gebied”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. Aanvankelijk dienden 3 projectontwikkelaars zich elk apart aan bij de stad om een project te realiseren. Het was de stad die, in het belang van de bestaande handelaars en met oog op de versterking van het volledige handelsapparaat, een handelsconvenant onderhandelde en de ontwikkelaars verenigde in de Lommel Development Group. In samenspraak met de stad en de vzw Bruisend Lommel stemmen zij nu hun plannen op elkaar af en gaan ze aan de slag in de 3 projectzones. “Elke zone heeft zijn eigenheid,” zegt schepen van centrummanagement Geert Jansen, “zoals ook gedefinieerd werd in het strategisch-commercieel plan dat CityD in 2016 opmaakte. Concreet wil dat zeggen dat er aan projectgebied De Kroon vooral aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van grotere en middelgrote handelsunits, waar in principe alle handelsbranches zijn toegelaten. Aan de zones Binnen- en Buitensingel moet het aanbod complementair zijn met het aanbod van het centrum. De minimale netto handelsoppervlakte bedraagt er 1.000 m². Hier zijn geen voedings- en kledingzaken of horeca toegelaten. De focus ligt op producten voor land- en tuinbouw, doe-het-zelf, wooninrichting, sport en spel en vrije tijdsartikelen. ” Decathon en Action Decathlon, Action, Basic-Fit en Beter Bed hebben alvast toegezegd aan de Buitensingel. Voor de Binnensingel verlopen de onderhandelingen met een andere grote naam voorspoedig. Ook wordt er gewerkt om verschillende grotere spelers terug naar het centrum te lokken. Op die manier wil het stadsbestuur zowel de winkelcentra aan de stadsrand als het commercieel centrum nieuwe zuurstof geven en de twee met elkaar verbinden.”