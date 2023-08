door Jarne Scheepers

In het voetbal won Lommel SK gisteren zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen Club NXT. De lommelaren staan daarmee voorlopig op de eerste plaats in de Challenger Pro League. De enige goal viel pas in de toegevoegde tijd. Net zoals vorige week in Oostende wist Lommel de spanning er tot in de laatste minuten in te houden.