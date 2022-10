door Tom Kums

Het zijn opnieuw barre tijden voor de Lommelsupporters. Lommel SK verloor gisteren met 3-1 op het veld van Lierse en zakt in het klassement verder weg. Met maar 1 overwinning en 4 nederlagen in de laatste wedstrijden doemt het spookbeeld van vorig seizoen opnieuw op. Toen kende Lommel een slechte reeks met teveel jonge talenten in het team. Ook nu klinkt opnieuw de roep om meer ervaring.