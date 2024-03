Jasper Philipsen heeft Milaan-Sanremo gewonnen. De Hammenaar klopte Michael Matthews en Tadej Pogacar op de Via Roma. De Vlam van Ham wint zo op zijn 26ste zijn eerste monument. Iedereen verwachtte een duel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Dat kregen ze ook op de flanken van de Poggio, maar de twee geraakten niet weg. Philipsen ging zelf met de besten over de laatste klim en liet aan de voet in Sanremo aan de wereldkampioen weten dat hij goede benen had. Van der Poel offerde zijn eigen kansen op voor zijn ploegmaat en ging in de slotfase Tom Pidcock nog halen. Philipsen rondde de klus perfect af en won la Primavera. Philipsen heeft zo zijn eerste monument beet. Dat deden hem eerder maar 5 Limburgers voor. Hij is ook de eerste Limburger die Milaan-Sanremo kan winnen. Het palmares van de zesvoudige ritwinnaar in de Tour oogt zo stilaan steeds indrukwekkender.