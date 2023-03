"Het wordt David tegen Goliath, maar desondanks hebben we het Genk de voorbije wedstrijden altijd knap lastig gemaakt." Dat zijn de woorden van STVV-coach Bernd Hollerbach in aanloop naar de derby van zondag. Dan trekt Racing Genk als fiere leider naar Stayen. Het belooft opnieuw een duel op het scherpst van de snee te worden, net zoals in de heenronde. Toen hield STVV Genk op een 0-0-gelijkspel. Zondag hopen de Kanaries nog eens op een stunt, want het is al weer van 2017 geleden dat ze Genk nog eens konden verslaan op Stayen.