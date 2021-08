Vanavond begint ook in 1B de competitie. Lommel speelt zondag thuis tegen Waasland-Beveren. Voorlopig is Peter van der Veen hoofdtrainer. Deze week vertrok Liam Manning naar de Engelse derdeklasser MK Dons. De CEO van Lommel, de Brit Mike Green, vraagt het Lommelse publiek geduld. De club is ambitieus, maar wil niet overhaast te werk gaan. Ook in de zoektocht naar een opvolger voor Liam Manning zal de club z'n tijd nemen.