Vanavond krijgt Niels in TVL Sportcafé het bezoek van Pieter Verhees van Greenyard Maaseik. Met hem blikken we vooruit op de bekerfinale van volgende zondag tegen Roeselare. In Het Moment vertellen we het verhaal van de eerste Limburgse topclub in het volleybal: Hörmann Genk. De ploeg pakte één beker en twee landstitels. Maar na het vertrek van hoofdsponsor Hörmann in 1986 was de hoogconjunctuur voorbij. Toch scheelde het niets of we hadden vandaag gesproken over Noliko Genk en niet Noliko Maaseik. Dat vertelt toenmalig spelverdeler van Hörmann, Arnaud Schreurs