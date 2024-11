door Wout Hermans

In het voetbal beleefde niet alleen STVV een rampweekend, ook Lommel SK in 1B leed een zware nederlaag. Zo werd het in en tegen La Louvière maar liefst 5-1. Na een ongeslagen reeks in de competitie van 9 wedstrijden weet Lommel SK weer wat verliezen is. Trainer Steve Bould was na de wedstrijd niet mals voor zijn spelersgroep.