In TVL Sportcafé blikken we vanavond vooruit op de start van de basketbalcompetitie bij Limburg United. Niels ontvangt coach Sasha Massot, vorig jaar werd hij aangesteld als opvolger van Brian Lynch. Voor de Tongenaar is het thuiskomen in Limburg, ook al was hij als speler nooit actief in onze provincie. Bij United vindt hij onder meer ex-ploeggenoot Wen Mukubu terug.