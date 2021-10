Racing Genk heeft gisteren een slechte zaak gedaan in de poulefase van de Europa League. Het kreeg in eigen huis een pak rammel van Dinamo Zagreb. 0-3 werd het tegen de Kroatische landskampioen. Het is zonder meer een ontnuchterend resultaat voor Genk dat zo graag wil doorstoten in de Europa League. Trainer John van den Brom was achteraf streng voor zijn team, maar blijft optimistisch over de verdere kansen in deze Europese competitie.