door Anastacia Reviers

Geen vuurwerk op oudejaarsavond in Lommel. De stad gelast het vuurwerk af omwille van veiligheidsredenen. Het gaat morgen hard waaien en dat is volgens de brandweer te gevaarlijk. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat Lommel het vuurwerk afgelast omwille van de weersomstandigheden. Er komt wel een vuurwerkshow op zaterdag 4 januari. In Hasselt beslist het stadsbestuur morgen of het vuurwerk al dan niet doorgaat.