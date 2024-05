Naar het basketbal dan, want daar heeft Limburg United er een eerste lastige kwartfinale opzitten in de BNXT-league. Het kon gisteren thuis nipt winnen met 90-84 van de Mechelse Kangoeroes. United kwam al snel op achterstand na een gretige start van de Mechelaren, maar wist zeven minuten voor het einde toch de voorsprong in handen te nemen. Morgen speelt United de terugwedstrijd in Mechelen. Coach Westphalen hoopt dat de wedstrijd van gisteren een wake-up call is was voor sommige spelers.