Lommel verliest pas in de éénennegentigste minuut van Standard

Op het WK wielrennen in Yorkshire is Truienaar Milan Paulus vandaag 10de geworden bij de junioren. Morgen start Jasper Philipsen als één van de topfavorieten bij de beloften. De Hammenaar reed het voorbije seizoen al bij de profs, maar start op het WK nog bij de beloften. Zondag is het dan aan de profs. Daar is Dylan Teuns schaduwfavoriet. Tim Wellens wordt dan weer op zijn wenken bediend met het weer, want er wordt veel regen verwacht in Engeland.