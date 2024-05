Lommel wil schadevergoeding van 3 miljoen verhalen op oud-burgemeester

- In drie maanden tijd trekt Parket Limburg 590 rijbewijzen in van automobilisten die gsm'en achter het stuur. Sinds 1 februari treedt het parket strenger op.- In Lommel wil N-VA onderzoeken of de gemeente een schadevergoeding van 3 miljoen euro kan verhalen op oud-burgemeester Louis Vanvelthoven. Die verkocht een stuk grond waarvoor een familie onteigend werd aan een projectonwikkelaar.- In Pelt wint de klant van een krantenwinkel 2,5 miljoen euro met de Lotto.- In Kinrooi opent een nieuwe dierentuin zijn deuren met meer dan 200 dieren.- Lommel SK doet een goede zaak in de strijd om promotie naar eerste klasse, en in het handbal plaatst Sporting Pelt zich als eerste voor de finale in de play-offs.