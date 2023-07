Op de Champs Elysees in Parijs rijdt Jasper Philipsen morgen de Ronde Van Frankrijk uit in de groene trui. Als hij finisht, is hij zeker van de zege in het puntenklassement. Het zou helemaal mooi zijn als hij, net als vorig jaar, ook de laatste etappe in Parijs wint. Tot nu toe heeft hij in deze ronde vier ritoverwinningen op zijn naam. TV Limburg volgt Jasper Philipsen en zijn supporters morgen live in Parijs EN in Ham want ook daar zijn ze er helemaal klaar voor om de Vlam van Ham naar een vijfde ritoverwinning te schreeuwen. Het wordt één groot feest in supporterscafé 't Dorp in Oost-Ham.