Lommelaar overleden bij arbeidsongeval

Hasselt krijgt 143 bewakingscamera's in de binnenstad. Vanaf de zomer kan u de stad niet meer in of uit zonder gefilmd te worden. Beringen voorziet extra veiligheidsmaatregelen voor een Gülen-bijeenkomst in de gebouwen die tijdens rellen nog bestormd werden door Erdogan-aanhangers. Racing Genk moet het tegen Eupen doen zonder aanvoerder Thomas Buffel terwijl het vernieuwde STVV wil stunten tegen Anderlecht. En de fitnesscentra zitten bomvol met mensen die werken aan hun goede voornemens voor 2017.