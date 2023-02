De 25-jarige Massimo De Luca die overleed in de zomer van 2020 kwam helemaal geen verhaal halen bij het familielid dat hem een mes in de borst stak. Dat zegt de burgerlijke parij een week voor de start van het assisenproces. De jonge rapper verloor veel bloed en stierf in het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van een familievete. De moeder van De Luca zou een relatie hebben met de dader die ook haar neef is. De zoon zou dat niet aanvaarden. Feit is dat de gemoederen vanaf volgende week hoog zullen oplopen in Tongeren.