Lommels koppel koopt bouwgrond en ontdekt gigantische waterleiding onder perceel

- In Hasselt daagt een handelaar het stadsbestuur voor de rechtbank omdat zijn straat al 141 keer is opgebroken. De werken slepen al vijf jaar aan.- Op het assisenproces over de martelmoord op Genkenaar Hilal Makhtout verlaten de zussen van het slachtoffer de zaal. De emoties lopen hoog op wanneer foto's worden getoond.- Politie LRH telt deze maand 70 inbraken in de lokale politiezone. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de maand oktober. - Nina Derwael spreekt voor het eerst na het ontslag van haar coaches over het moeilijkste jaar ooit in haar carrière.- En we blikken vooruit op het Sinterklaasdictee van TVL en PXL dat dinsdag live wordt uitgezonden vanuit de Academiezaal in Sint-Truiden.