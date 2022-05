Lommels ZF Wind Power voorziet 140 miljoen gezinnen van energie

Uitzendkantoor TRIXXO Jobs haalde gisteren een podiumplaats in de Vlaamse erelijst van de Trends Gazellen. De uitreiking vond plaats in Tour & Taxis in Brussel. In 2021 behaalde het uitzendbureau al de ambassadeurstitel van de Limburgse Trends Gazellen. Hiermee is TRIXXO Jobs voor het tweede jaar op rij het sterkst groeiende uitzendbedrijf in België. Momenteel telt TRIXXO Jobs 36 kantoren in België. Het uitzendbedrijf heeft de ambitie om maandelijks een nieuw kantoor te openen om zo eind dit jaar uit te komen op 46 vestigingen. Ook in Wallonië werd door TRIXXO Jobs de eerste stappen gezet met de opstart van TRIXXO Jobs Luik afgelopen maart. Vorig jaar kwam TRIXXO Jobs uit op een omzet van 143 miljoen euro waarvan 88 miljoen euro in België, de rest in Nederland. Voor 2022 mikt het dienstenbedrijf voor beide landen samen op 210 miljoen euro of een groei van 50 procent. Het meerjarenplan van TRIXXO Jobs voorziet tegen 2025 in een omzet van 460 miljoen euro, 210 miljoen omzet in België en 250 miljoen omzet in Nederland. Het uitzendbureau met hoofdkwartier in Hoeselt zet intussen ook zijn internationale ambities kracht bij. Zowat twee jaar geleden trok TRIXXO Jobs de Nederlandse grens over en intussen heeft het bedrijf stilaan voet aan de grond gekregen bij onze Noorderburen. Alleen al vorig jaar deed TRIXXO Jobs in Nederland vijf overnames waardoor er nu kantoren te vinden zijn tussen Groningen en Maastricht.“Binnen 3 jaar tot de top 10 van de uitzendkantoren behoren, dat is ons doel. Deze bronzen medaille is het symbolische bewijs dat we helemaal op schema zitten. De verdienste ligt volledig bij ons team. Ik omschrijf hen als ‘ondernemers zonder het zelfstandige statuut’. Het zijn stuk voor stuk mensen die houden van uitdagingen, grenzen kunnen verleggen en iedere dag strijden voor de perfecte dienstverlening aan klanten en uitzendkrachten. Het is duidelijk dat deze ingesteldheid echt het verschil maakt. En nogmaals: daar zijn we heel fier op”, aldus Frank Vliegen.