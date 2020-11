Voor de correctionele rechtbank in Tongeren is vanmorgen het proces ingeleid in de zaak van Holy Cow. Het kunstwerk van Truienaar Tom Herck waarbij hij in 2017 een levensechte koe kruisigde in een kerk in Borgloon werd toen gevandaliseerd. Zes beklaagden moeten zich hiervoor verantwoorden. Allemaal komen ze uit ultra-katholieke kringen.