De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg roept eigenaars van panden op om niet zomaar te verhuren aan drugscriminelen. Hun eigendommen doen vaak dienst als cannabisplantage of synthetisch drugslabo. Naast meestal grote schade aan de panden, kunnen verhuurders ook aansprakelijk gesteld en veroordeeld worden, als bewezen is dat ze meegewerkt hebben aan criminele activiteiten. Het is ook wettelijk verboden om meer dan 3.000 euro cash te aanvaarden. In het kader van de 25ste Cleanhouse-actie is de Federale Gerechtelijke Politie deze morgen binnengevallen in 12 panden, ondermeer in Bilzen, Leopoldsburg, Stokrooie, Lommel, Hamont-Achel, Pelt en As. Er is één verdachte gearresteerd. Geef de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg meer middelen en nog meer criminelen zullen achter de tralies belanden. Want dit is het topje van de ijsberg. Op de grens van Zutendaal en Genk zijn deze namiddag nog 112 vaten met drugsafval gevonden. Niet toevallig opereren de criminelen in de grensstreek.