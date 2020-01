Lommelse naaktkat duikt online op maar blijft spoorloos

- Patrick Dewael, topman van Open VLD spreekt voor het eerst in vier maanden over de federale regeringsvorming. Hij is niet bang voor de oppositie, klinkt het. - Op het grootste kinderpornoproces van ons land wordt 15 jaar cel geëist voor een Truienaar. Hij bekent het misbruik van zijn buurjongen en heeft ook beelden van zijn eigen zoontjes verspreid.- De versleten roltrap aan het station van Hasselt heeft de voet van een 11-jarige jongen klem gezet. Hij moest worden bevrijd door het stationspersoneel. - Het dodentol in China door het coronavirus is vandaag gestegen tot 26. Ook heel wat Limburgers zitten in quarantaine om de ziekte niet verder te verspreiden. - En een Lommelse naaktkat is vermist maar wordt voortdurend her en der online te koop aangeboden. De eigenaar zit met de handen in het haar.