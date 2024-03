door Birgit Van Asten

Het kunstwerk House of Nature aan de Lommelse Sahara is voor het eerst in zijn geheel voorgesteld. Het werk vormt de toegangspoort tot het Nationaal Park Bosland. De afgelopen 9 maanden gebeurden er laswerken achter grote witte doeken omwille van de weersomstandigheden. Kunstenaar Will Beckers gaat met het werk de laatste fase in. Eind mei zal het volledig klaar zijn.