Een schepen in Lommel is opgepakt, samen met haar vriend, in het onderzoek naar de plofkraken. Het gaat om Anick Berghmans. Ze blijft aangehouden en is in verdenking gesteld. De vluchtauto, die gebruikt is bij een plofkraak, is bij haar thuis aangetroffen en er zijn aan haar woning ook kogels gevonden. Burgemeester Vanvelthoven heeft de sp.a-schepen met onmiddellijke ingang geschorst. De N-VA in Lommel vraagt haar ontslag.