door Stef Van Chaze

Goed nieuws voor de liefhebbers van het muziekgenre metal. Want er is een compilatie LP en een boek uitgebracht over de begindagen van het genre in de lage landen. Een deel daarvan speelde zich in de vroege jaren 80 af in Limburg. Op de vinylplaat staat ook een nummer van de legendarische Limburgse metalband, Lions Pride.