Onderwijs LRM en PXL lanceren platform voor beveiligd gegevensbeheer in gezondheidszorg

Hogeschool PXL en de LRM lanceerden vanmorgen het Digital Health House op Bioville. Dat is de bio-incubator op de universitaire campus in Diepenbeek. Het doel is om nieuwe technologieën, zoals blockchain, toe te passen in de gezondheidssector. Want ook in de zorg wordt correct en vooral beveiligd databeheer steeds belangrijker.