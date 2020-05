LRM stapt uit fietsincubator Bikeville

Met vrijwillige overuren en nachtwerk wil werkgeverskoepel Voka de economie weer uit het slop halen. Dat staat in een relanceplan. Dat de gezondheidscrisis de economie helemaal heeft onderuit gehaald, is niet nieuw. De voorstellen aan de overheid zijn dat wel. We zullen allemaal flexibeler moeten werken, zegt Voka-baas Johann Leten. De werkgevers vragen ook de technische werkloosheid te verlengen tot 31 augustus en bedrijfsvoorheffing uit te stellen of kwijt te schelden.