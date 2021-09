In de loop der jaren is onze maatschappij dermate divers geworden. Daarom is het voor toeristische ondernemers belangrijk om het businessplan aan te passen aan de verschillende doelgroepen en dat levert dan ook extra opportuniteiten op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool PXL en de UHasselt. Hotels of b&b's kunnen meer aandacht schenken aan bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of oudere personen en aanpassingen doorvoeren zodat zij zich meteen thuisvoelen. En dat is ook wat jeugdherberg Hostel H in Hasselt gedaan heeft.