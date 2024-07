door Tom Kums

Luc Hooybergs volgt vanaf 1 september Erik Gerits op als CEO van Racing Genk. Gerits vervulde die rol de afgelopen 6 jaar en zal binnen Genk nu Head of Community worden. Dat is één van de drie afdelingen die gecreëerd worden onder de CEO. Dimitri de Condé blijft Head of Football, Sem Franssen wordt Head of Business. Luc Hooybergs maakte carrière bij Nike: eerst als general manager in Laakdal, nadien in Hilversum en Portland.