Hoogspanning al meteen bij de start van het proces rond de moord op Silvio Aquino. Sandro Hamidovic - hij was het die vermoedelijk de dodelijke schoten afvuurde - bedreigde de familie Aquino door het maken van een snijgebaar over de keel. Ongezien in een assisenzaal. Het toont aan dat de draconische veiligheidsmaatregelen die voor het proces genomen zijn, niet overdreven zijn. De clan Aquino staat lijnrecht tegenover de clan Hamidovic. In de loop van het proces, dat 4 weken duurt, moet duidelijk worden of Martino Trotta, een 62-jarige restauranthouder uit Zutendaal, al dan niet de opdrachtgever voor de moord was. Maar er was dus al suspense nog voor het proces goed en wel van start ging.