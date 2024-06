Luc Moons over regeringsvormingen: "We kijken vooral naar twee centrumrechtse regeringen"

Open VLD vocht om te overleven, en lijkt die strijd te hebben verloren. In onze live-show herhaalde David Winkels - die op de Europese lijst van de liberalen staat - de woorden van Herman de Croo. Dat de boer de schuur niet moet afbranden na één slechte oogst. In Limburg gaan de liberalen er meer dan 5 procentpunt op achteruit. Maar in Hechtel-Eksel, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Zonhoven en Tongeren waar liberale burgemeesters zijn, is het verlies nog groter. Open VLD-schepen in Hasselt Laurence Libert kijkt naar de lokale verkiezingen in oktober. Want daarvoor gaat ze in kartel met sterke man voor N-VA Steven Vandeput.