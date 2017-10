Luc Nilis maakte als kaptein 25 goals in seizoen dat Anderlecht beker en titel won

Ze kunnen weer wat rustiger ademen bij Racing Genk na de 0-1 overwinning op het veld van Anderlecht. De derde zege van het seizoen kwam als geroepen. Het hoofd van trainer Albert Stuivenberg zou op het kapblok liggen en bij verlies was play-off 1 plots wel heel ver weg. Maar in een kansarme wedstrijd was het verdediger Aidoo die voor de verlossing zorgde.