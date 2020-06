Luca Brecel heeft met Championship League tweede grote overwinning beet

Basketballer Nathan Kuta heeft beslist om Hubo Limburg United te verlaten. Dat laat de club weten in een persbericht. "Nathan heeft aangegeven dat hij van oordeel is dat het tijd is voor een nieuwe stap in zijn carrière. Iedereen binnen HLU betreurt dit uiteraard ten zeerste, te meer gelet op het feit dat beide partijen pas vorig jaar een driejarige overeenkomst hadden afgesloten en HLU elke intentie had om op lange termijn met Nathan te blijven samenwerken. Wij wensen uiteraard niemand tegen zijn wil bij ons te houden en wij hebben ons dan ook constructief opgesteld ten aanzien van Nathan," staat er te lezen in het persbericht. De afgelopen dagen heeft Hubo Limburg United met Nathan Kuta en diens nieuwe club onderhandeld omtrent de voorwaarden voor zijn vertrek. "De partijen zijn tot een overeenkomst gekomen en daarmee staat het vertrek van Nathan dus vast. Wij wensen Nathan uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren binnen ons project en wensen hem het allerbeste toe bij de uitbouw van zijn ongetwijfeld succesvolle carrière," gaat het verder. Naar welke club Kuta vertrekt, is voorlopig nog niet geweten.