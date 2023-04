door Bart Husson

Luca Brecel kon na de waanzinnige comeback in de halve finale tegen Si Juahui zelf nauwelijks geloven wat hij gepresteerd had. Op z'n 28ste staat de Maasmechelaar voor het eerst in zijn carrière in de finale van het WK. In een gesprek met onze man in Sheffield, Bart Husson, was hij dan ook in de wolken.