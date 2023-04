Lommel SK ging gisteren al op zoek naar een nieuwe zege tegen Jong Genk. Eerder dit seizoen trokken de Noord-Limburgers al drie keer aan het langste eind. Maar Jong Genk was ook gebrand op een driepunter. Want het is nog steeds niet zeker van het behoud. En wil de redding zeker niet uitstellen tot op de slotspeeldag. Want dan kijkt het hekkensluiter Virton in de ogen in een rechtstreeks duel.