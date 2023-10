De stad Genk blijft de strijd aangaan met het zwerfvuil. Burgemeester Wim Dries is voorstander van de invoering van het statiegeld. Hij pleit voor de Nederlandse en de Duitse aanpak. Daar worden blikjes en plastic flessen ingezameld in de supermarkten, zoals dat hier bij ons al gebeurt met het glazen leeggoed. In een digitaal systeem, waarbij de gebruiker van thuis uit het afval kan registreren via een app of een handscanner, gelooft hij niet. Het dreigt te duur te worden, zo waarschuwt Dries. De Vlaamse regering speelt met het idee om één of andere vorm van statiegeld in te voeren. Hoe het er precies zal uitzien, dat moet nog beslist worden. De Statiegeldalliantie streek vandaag neer in Genk.